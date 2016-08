Empreendedor de buffet infantil deve ter atenção com as cláusulas do contrato de locação do imóvel

Hoje em dia, ter um buffet infantil é algo muito vantajoso, pois as festas das crianças passaram a ser verdadeiros eventos, porém para aqueles que ainda querem entrar no ramo do buffet infantil devem tomar alguns cuidados e ter algumas informações antes de abrir o seu buffet infantil moema.

Quando o empreendedor optar por fazer a locação de um imóvel para que o buffet infantil entre em funcionamento, assim como em qualquer outra locação para qualquer outra finalidade, o importante é que o locatário cheque todas as cláusulas do contrato.

Outro ponto a ser verificado é se o tempo determinado para a locação do imóvel é compatível ao período que se espera ter de retorno do investimento que foi feito no buffet infantil. É importante que o prazo de validade do contrato seja negociado, pois assim terá tempo do buffet infantil dar o lucro desejado.

buffet infantil em moema

O empreendedor deve ter muita atenção, pois a fim do contrato, o locador do imóvel onde o buffet infantil foi instalado pode solicitar o imóvel sem que o prazo de validade do contrato seja estendido.