Ganhe músculos com uma alimentação saudável

Se você já treina firme em uma academia, mas seus resultados ainda não estão satisfatórios, então o problema pode estar em o que comer para ganhar massa muscular. É primordial a ingestão de proteínas para quem quer ganhar massa muscular. Além da proteína, é necessário também o consumo de carboidratos, gordura boa, água, vitaminas e minerais. Veja mais dicas para ganhar massa muscular.

– Frango: proteínas de origem animal, contém 32g de proteína a cada 100g e quase nada de gordura. Boa opção para quem quer emagrecer e ganhar músculos.

– Arroz e feijão: os aminoácidos do feijão se unem aos do arroz, formando a proteína. Além disso, o arroz ainda fornece energia, por ser um carboidrato. Aposte no arroz integral e evite o branco.

– Ovo: a clara do ovo é rica em ovoalbumina, proteína formada por aminoácidos do tipo leucina. A gema é rica em gorduras boas, com poder antiinflamatório que facilita a recuperação dos músculos.

– Água: a síntese de proteína acontece com mais facilidade quando as células estão bem hidratadas. Se você gosta de água de coco, pode consumi-la no pré-treino, pois possui carboidratos também.