Procure a ajuda de uma imobiliária para saber sobre os reajustes de seu aluguel

Se você adora o apartamento onde mora e quer fazer de tudo para continuar morando nele, procure ajuda na imobiliária Bauru que intermediou a locação para conseguir chegar a um valor de reajuste do aluguel que agrade as duas partes. É do interesse da imobiliária em Bauru que o contrato de l não seja quebrado.

Nesse tipo de negociação, o inquilino não pode obrigar o locatário a sofrer prejuízo, por isso deve propor um preço justo, que respeite o que o mercado está praticando, pois atualmente, está mais difícil fechar novos contratos de aluguel do que discutir o valor de aluguel das unidades já ocupadas.

empresa imobiliaria

Outra saída é continuar pagando o valor antigo estipulado e procurar um advogado para realizar o chamado pagamento em juízo. Nesse caso, o dinheiro é depositado, mas fica pendente até que um juiz decida se o depósito está correto.

Além de poder sofrer reajuste pelo IGP-M, prevista no contrato, o valor do aluguel pode ser modificado a qualquer momento, se houver consenso entre o locatário e o dono do imóvel, de acordo com que declaram as imobiliárias de Bauru sp consultadas.