Segredos e dicas de cardápios para emagrecer

Que mulher nunca se olhou no espelho e sentiu que precisava perder alguns quilos? Não só as mulheres, mas hoje em dia muitos homens também têm se preocupado com a saúde e aparência.

Existem alguns segredos para montar um cardapio para perder barriga, e definitivamente comer pouco não é um deles. Neste cardápio devem ser priorizados alimentos saudáveis, que tragam nutrientes para nosso corpo, e não apenas calorias vazias. Prefira alimentos naturais e leves para montar suas refeições, distribuindo as calorias em 6 refeições por dia.

veja opção de cardapio para perder barriga

Um segredo importante para montar o cardápio é incluir alimentos termogênicos, que aumentam a temperatura corporal, os batimentos cardíacos e acelera o metabolismo, fazendo com que o corpo gaste mais calorias mesmo em repouso. Esses alimentos são: canela, café, gengibre, vinagre de maçã, pimenta e chá verde. Inclua esses alimentos nas suas refeições e com certeza terá resultados muito positivos.